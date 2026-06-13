波佐見町の中尾山伝習館で開催されているユニークなワークショップ。 作っているのは、古代の造形美「縄文土器」。 ワークショップでは世界に1つだけ、オリジナルの縄文土器をつくることができるんです。 「縄文土器」は、日本の石器時代に使われていた素焼きの焼き物です。 約1万年前、料理や楽器、祭りなど様々な場面で使われていたと考えられています。 ワークショップを運営して