「陸上・日本選手権」（１２日、パロマ瑞穂スタジアム）女子５０００メートル決勝が行われ、山本有真（２６）＝積水化学＝が圧巻のラストスパートで先頭を走った田中希実をゴール直前で逆転。１４分５９秒８９で初優勝を飾り、アジア大会代表にも内定した。終盤、田中が独走態勢に入り勝負は決まったかに思われた。だが山本は諦めなかった。「ラスト１００で先頭の背中がみえていって見るかと」。驚異のスパートでみるみる差