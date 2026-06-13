「楽天２−１広島」（１２日、楽天モバイル最強パーク）広島が４連敗を喫して交流戦最下位に転落した。交流戦のビジターゲームは７戦全敗。１−０の七回に先発・玉村が村林に左中間への逆転の２点適時二塁打を浴びた。玉村は７回３安打２失点で２敗目。打線は三回に坂倉が先制の適時二塁打を放ち、チーム３１イニングぶりのタイムリーとなったが、追加点が遠かった。新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−