60歳は節目の年。定年退職を迎えた人や子育てを終えた人が、これからの人生を考えるターニングポイントでもある。このタイミングで、これまでの人間関係をいったん見直し、無理をしない「量より質」の人付き合いを考えよう。この記事のすべての写真を見るなぜ60歳が人間関係の見直し時なのか「気を使う相手と会うと、どっと疲れる」「昔からの付き合いだから切れない」「誘われると断れない」そんな“人間関係疲れ”を抱えたまま