タレントの鈴木奈々（37）が13日までに自身のインスタグラムを更新。手料理を披露した。「ペペロンチーノ作ったカプレーゼも美味しかった」とつづり、ベーコンやアスパラガスの入った彩り豊かなペペロンチーノとカプレーゼの写真を公開した。「#おうちごはん」とハッシュタグを添えた。この投稿に「美味しそう」「料理も上手なんですね」「奈々ちゃんの手作り料理食べたいね」などの声が寄せられた。