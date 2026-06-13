「楽天２−１広島」（１２日、楽天モバイル最強パーク）誰も責めるものはいない。降雨による４０分の中断も挟んだ難しい条件のマウンドで広島の先発・玉村昇悟投手は奮闘した。７回３安打２失点。だが、攻撃陣の援護は乏しく、逆転されて２敗目を喫した。「１点を守りにいってしまった」と悔やんだのは七回２死からの投球だった。１−０で迎えたこの回、先頭に安打を許すも次打者を併殺に仕留めて理想的な形でピンチの芽をつ