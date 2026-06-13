イーロン・マスク氏による買収当時、ツイッター社内では何が起きていたか。『ルポ シリコンバレーAIブームと米国社会の断層を歩く』（朝日新書）を出した朝日新聞記者の五十嵐大介さんは「ツイッター買収直後、マスク氏は従業員の約半分にあたる約3700人の人員を削減。その後も従業員数を3分の1ほどまで減らした」という――。■マスク氏による買収完了前日のダジャレ投稿「何をしている」2022年10月26日夕方、サンフランシスコ