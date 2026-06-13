固定資産税は毎年支払う必要がある税金ですが、「4期に分けて払えるなら分割にしたい」「ただ、払い忘れが心配」という方も多いのではないでしょうか。特に忙しい方の場合、納期限をうっかり過ぎてしまうケースも珍しくありません。そこで気になるのが、「4期払いで納期限を過ぎたら延滞金は発生するのか？」という点です。 この記事では、固定資産税の支払い方法や延滞金の仕組み、一括払いと4期払いのメリット・デ