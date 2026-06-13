「第3号被保険者は廃止されるかもしれない」と聞くと、今の働き方を変えるべきか不安になるかもしれません。特に、パート収入を扶養の範囲内におさえている家庭では、保険料の負担や手取りの減少が気になるところです。 ただし、現時点で第3号被保険者制度がすぐに廃止されると決まっているわけではありません。大切なのは、制度の話題に慌てて反応するのではなく、今後の方向性を知ったうえで、家計と将来の年金を見