『ジョン・ウィック』シリーズのチャド・スタエルスキ率いる87Eleven Entertainmentと、ライオンズゲートが手がけるアクションスリラー映画『Karoshi（原題）』の米国公開日が決定した。米が報じている。 ライオンズゲートは、本作を2027年1月29日に劇場公開すると発表した。同日には、パラマウント配給、『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』（2024）のブランドン・スクレナー主演アクション