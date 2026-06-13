楽天は12日、広島との試合（楽天モバイル）に2−1で勝利。先発・岸孝之が7回5安打・5奪三振・4四死球・1失点の粘投で今季初勝利を挙げた。12日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、岸孝之をズームアップ。この日の勝利で、ルーキーイヤーから20年連続勝利を挙げた岸はヒーローインタビューで「こうやって毎日たくさんのファンの方が球場に応援に来てくれているので、そのためにも僕らは一生懸命頑張ります。こ