糖尿病は寿命を縮めるとされている。では血糖値を上げないためには何に注意すべきだろうか。栗原毅著『栗原式 すごい糖尿病の自力克服法』（エクスナレッジ）より、血糖値を上げてしまう「避けるべき食べ物・食べ方」を紹介する――（第2回）。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PonyWang■糖尿病で寿命が8〜11年も縮む「人生100年」といわれるほど長生きになった日本人ですが、すべての人が100