12日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏と笘篠賢治氏が、同日のDeNA戦に先発し8回2失点にまとめたロッテ・廣池康志郎について言及した。野村氏は「ストレートに力があるし、コントロールはもっと良くなるような気がする。楽天にいた岩隈に左足の使い方といい、そんな雰囲気があるので、若干後ろに反るかなというのがあるけど、体幹がしっかりしてくるともっとコントロールが良くなるの