Netflixでテレビドラマ「古畑任三郎」の配信が始まっている。社会学者の太田省一さんは「『古畑』にはかつてテレビで放送されたものの、諸事情で配信されない幻の回がある。そこでは、刑事ドラマというジャンルを根底から覆す斬新な展開が描かれていた」という――。写真＝時事通信フォト1月18日、19日にテレビ朝日で放送される松本清張二夜連続ドラマスペシャル「三億円事件」「黒い福音」の特別記者会見に出席した俳優の田村正和