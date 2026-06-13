暑い季節にぴったりの新作アイスがハーゲンダッツから登場します。2026年6月9日（火）より期間限定で発売されるバー『洋梨＆ミルク』は、みずみずしい洋梨の果実感と、ハーゲンダッツならではの濃厚なミルクアイスクリームを組み合わせた贅沢な一本。爽やかさとコクを同時に楽しめる味わいは、夏のご褒美スイーツとして注目を集めそうです♡ 洋梨の魅力を引き出した贅沢な味わい 今回の