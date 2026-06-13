【シカゴ＝帯津智昭】左膝の炎症のため前日の試合を途中で退いた米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は、１２日（日本時間１３日）のホワイトソックス戦の先発メンバーから外れた。欠場となる見通しで、ロバーツ監督は試合前、「（精密検査で）異常は見当たらなかった。（疲労で）少し炎症を起こして腫れたようだ。（前日の）試合後の移動もあったし、今日は休ませるのにちょうどいい。ＩＬ（負傷者リスト）に入るような状況ではな