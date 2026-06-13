高市総理大臣は、フランスのエビアンで15日から開催されるG7サミットに出席する予定で13日、日本を出発します。高市総理は13日午後、羽田空港を出発し、14日にイギリスでスターマー首相、15日にイタリアでメローニ首相と首脳会談を行います。その後、15日から17日までフランスのエビアンで開催されるG7サミットに出席します。サミットにはG7首脳のほか、ウクライナのゼレンスキー大統領らも参加します。高市総理は中東情勢を踏まえ