「初めて会ったとき、『いとちゃん』はゴミ袋の汁をなめていました」【動画】ゴミ袋の汁をなめていた黒猫“ずっとのおうち”に出会うまでそんな言葉とともに投稿された黒猫の物語が、Instagramで注目を集めています。ガリガリにやせ、飢えと恐怖の中で生きていた保護猫・いとちゃん。人を怖がりながらも必死に生き抜いた猫が、ついに“ずっとのおうち”を見つけるまでの軌跡に、多くの人が胸を打たれています。投稿したのは、保