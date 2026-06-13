私はアカリ（42）。中学生の頃から付き合ってきた夫トオルと、高校1年生の長女ユキ、小学6年生の長男ナギと、4人で暮らしています。ナギは小さい頃から素直な子なのですが、少し単純すぎるくらいの性格をしています。考えていることがわかりやすいので親としては助かりますし、そんな素直さがとても可愛らしかったのですが……小学6年生になってから、少しずつ反抗期の兆しを感じています。単純なところは変わらないものの、ナギは