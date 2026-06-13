「軽く注意しただけ」のつもりでも、叱られた側には強い記憶として残ることがある。脳科学の観点から見ると、叱られたときの人の脳では恐怖や不安に関わる扁桃体が反応し、ストレス反応が起きているという。では、相手を萎縮させずに行動をあらためてもらうにはどうすればいいのか。 【画像】叱った後にやっておきたい行動 篠原菊紀著『脳を乗っ取る感情（アイツ）からあなたを守る方法』より抜粋・再構成して、その具体