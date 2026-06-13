＜ダウ選手権2日目◇12日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は、各自のボールでプレーしてホールごとにいい方のスコアを採用するフォアボール方式の第2ラウンドが終了した。【写真】ハワイの砂浜で遊ぶえってぃ＆ゆなぱんセリーヌ・ボルヘ（ノルウェー）＆ポリー・マック（ドイツ）がトータル12アンダーで単独首位に浮上した。日本勢は12人が出場。古江彩佳＆西村優菜のペア『