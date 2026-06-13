＜宮里藍 サントリーレディス2日目◇12日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞プロ9年目の鶴岡果恋が、新たな地元でツアー初優勝を狙っている。初日は「66」で3位発進。この日は4バーディ・1ボギーの「69」と3つ伸ばした。トータル9アンダー・8位に後退したが、首位とは6打差とV争いに踏みとどまった。【写真】天才中学生・ソアのピース写真が初々しい「もう1つは伸ばしたかった。昨日は強気に打てたパットが