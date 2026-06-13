タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が、13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。子どもたちの近況について明かす動画で、この春高校生になった長男・青空さん（せいあ・15）が入った部活に言及する場面があった。【写真】体育祭での1枚！長男・青空さん＆杉浦太陽＆辻希美の親子3ショット3日の動画では、杉浦が食事をしながら日常などさまざまな出来事についてリラックスモードで語る人気企画「食べる太