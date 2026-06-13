フジテレビの三上真奈アナウンサー（37）が13日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「日々とても元気に過ごしています」とつづり、最新ショットを公開。“姫カット”が印象的な横顔を披露した。この投稿に「素敵なママLIFE楽しんでください！！」「元気でなによりです」「素敵なママ」「母の顔になってる」「めちゃくちゃ美人」などの声が寄せられた。三上アナは2018年4月から「ノンストップ！」