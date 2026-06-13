キルタイムコミュニケーションは、『ATMおじさん異世界でモテ期が止まらない！』(原作：林達永／作画：チェ・ミンジ)第2巻の発売を記念して、4話分完全無料キャンペーンを、話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ】で開催している。■『ATMおじさん異世界でモテ期が止まらない！2』原作：林達永／作画：チェ・ミンジ発売日：2026年6月8日判型：B6定価：792円(本体720円＋税10％)1巻発売即重版