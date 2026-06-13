エムアップホールディングスの連結子会社であり、キャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボレーション施策を手掛けるCreative Plusは、ストレートエッジおよびオリジナルコミックブランド「weavin」と共同制作した縦読み漫画作品『学歴無双アカデミア 〜Fラン補給係が最強レジェンド魔導士に転生〜』を、めちゃコミックの提供する電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）」にて、2026年6月12日（金