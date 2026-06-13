宇宙開発企業スペースX(SPCX)が6月12日、ついにNASDAQへ上場した。史上最大級のIPOとして市場の注目を集める一方、「今からでも買うべきか」と悩む個人投資家も少なくない。だが、米国株投資スクール「Financial Free College」代表講師の金盛潤一(ライオンじゅんさん)氏は、「焦って飛びつく必要はない」と指摘する。投資家が本当に注目すべきポイントとは何か。○2倍高騰なら「買い場」はまだ先大型IPOの初日は、企業の実力以上