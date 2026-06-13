俳優の久間田琳加さん（25）が2026年6月6日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ黒ワンピ姿を披露した。「隠れりんか丈の日！」久間田さんは、「私には夏が来たのだ」といい、黒キャミワンピで座る姿や全身ショットを投稿した。「隠れりんか丈の日！」とつづり、抜群のスタイルをみせた。インスタグラムに投稿された写真では、大胆なスリットが入ったデザインの黒いキャミワンピースを着用。肩にバッグをかけて椅