＼更年期の症状と救世主エクオール／ エストロゲンが減ると骨がもろくなり骨粗しょう症になる 骨量は閉経後の2年間が減りやすい エストロゲンと骨量は密接な関係があります。骨にも新陳代謝があり、古い骨を壊す「破骨細胞」と新しい骨をつくる「骨芽細胞」がバランスよく働くことで、日々健康な骨へと生まれ変わっています。これが「骨代謝」と呼ばれるもの。骨を壊してつくり直すというサイクルを繰り返し、１つの