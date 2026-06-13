来週の主な予定日銀1%に利上げへ、ウォーシュ体制初のFOMC豪英政策金利 ・日銀会合31年ぶり高水準「1.0%」に引き上げへ、内田副総裁が記者会見 ・FOMCウォーシュ議長のデビュー戦、SEP公表「緩和バイアス」削除か ・英中銀政策金利据え置き確実も、ピル氏に続きグリーン氏も利上げ主張か ・豪中銀政策金利インフレ鈍化とGDP減速で「ハト派」傾斜の可能性も ・G7首脳会議イラン情勢・