８日からの週は、方向感の定まりにくい相場展開となった。中東情勢を巡る米国とイランの軍事的緊張、主要中銀イベント、そして米CPI・PPIの結果とトランプ大統領のSNS発言が複雑に絡み合い、市場の判断軸が日々切り替わった。週前半は、前週末の強い米雇用統計を受けてFRBの年内利上げ観測が完全に織り込まれ、ドルは底堅く推移した。一方で、米軍の対イラン報復攻撃や一時停止を巡る報道が入り乱れ、原油相場の振幅と「有事のド