材料3つ以内で作れる！簡単ひんやりスイーツ 暑くなると食べたくなるのが、冷たいスイーツ。今回は、片栗粉を入れて3つ以内の材料で作れるレシピをご紹介します。どれもやさしい味わいで、ホッと癒やされること間違いなし。 やさしい味わいの牛乳くずもち水まんじゅうでさわやかにやわらかめのわらびもちぷるぷる！わらびもち子どもが喜ぶ！ミルクプリン簡単だから食べたいときにすぐ作れる！ 梅雨時や夏のおやつに嬉しい、ひん