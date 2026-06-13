ペリー荻野が出会った時代劇の100人。第41回は中村獅童（53）だ。歌舞伎俳優であることは言うまでもないが、映画やドラマでは現代劇や時代劇はもちろん特撮ヒーローまで何でも演じることで知られる。そんな彼が六月大歌舞伎（歌舞伎座6月3〜25日）で演じる「子連れ狼」の拝一刀は、叔父である萬屋錦之介（1932〜1997）の当たり役だった。作品にかける甥っ子の思いとは。＊＊＊【写真を見る】大五郎役の次男・夏幹と中村獅童