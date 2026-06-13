天皇皇后両陛下が13日から2週間、オランダとベルギーを公式訪問されます。今回の#みんなのギモンでは、「両陛下 オランダ王室との絆とは」をテーマに、日本テレビ解説委員で社会部・宮内庁担当キャップの加納美也子記者が解説します。■天皇皇后両陛下のオランダ訪問日程一か国目の訪問先、オランダの王室との絆についてお伝えします。訪問を前に行われた天皇陛下の会見です。「私と雅子は両国より御招待をいただいたことを心から