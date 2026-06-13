「オリックス２−１阪神」（１２日、京セラドーム大阪）阪神がオリックスに競り負けて今季ワーストの４連敗を喫し、４年連続で交流戦の負け越しが決まった。中５日で先発した村上は初回、西川に右翼席へ先制ソロを浴びると、続く紅林には左翼席へ運ばれプロ入り初の２者連続被弾。二回以降は粘りの投球で７回５安打２失点と力投。打線は五回に大山の押し出し四球で１点を返したが、ブルペンデーの小刻みな継投の前に沈黙した。