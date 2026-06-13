宇宙開発企業のスペースXが12日、アメリカのナスダック市場に上場しました。12日、ナスダックに上場したスペースXは、公開価格1株135ドルを11％上回る150ドルで初値をつけました。その後も買いが集まり、160ドル95セントで初日の取引を終え、終値を基にした時価総額は2兆1000億ドル、日本円で約338兆円となりました。スペースXは2002年創業で、インターネットサービス「スターリンク」のほか、超大型ロケット「スターシップ」の開