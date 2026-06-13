INIが、6月13日に結成5周年を迎えた。 （関連：【映像】INI、“目隠し演出”が大きな話題を呼んだ「Non-Stop」ライブ映像 彼らのはじまりは、2021年に行われたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』（TBS系／GYAO!）。コロナ禍で歓声が出せなかった時期に、「11人の僕たち（私：I）があなた（I）と繋がり合う（Network）」という想いのもと、INIは誕生した。あれから5年。たくさんのMINI（INIの