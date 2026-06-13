「最高の瞬間はこれからやってくると信じている」――。 6月9日未明に開催されたAppleの年次開発者会議『WWDC26』の基調講演。その最後を締めくくったのは、今年9月での退任を発表しているティム・クックCEOの言葉だ。彼にとって最後の基調講演となった今回、Appleが提示したのは、AI時代における「パーソナルな体験」の再定義とも言える壮大なビジョンである。 （関連：【画像】透明度を調整できるようになっ