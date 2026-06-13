株式会社アピックスインターナショナルは、理美容家電ブランドBEAUM（ビューム）の新製品として『TINY FLOW（タイニー フロー）ヘアドライヤー（ATD-B09）』を6月中旬より発売することを発表した。 （関連：【画像】約390gの軽量ボディに風速17m/sの送風性能） 本製品は、約390gの軽量アルミボディに風速17m/sのパワフルな送風性能を備えたコンパクトドライヤー。“白磁（ハクジ）”と