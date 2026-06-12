子どもの近視は、一度進行すると元に戻ることが難しく、成長期には特に進行が速いと言われています。スマートフォンやタブレットの普及により、目を酷使する機会が増えた現代では、子どもの視力低下を心配する親御さんも多いのではないでしょうか。そこで今回は、近視の進行を抑えるための生活習慣や予防策について、「片桐眼科クリニック」の片桐先生にお話を伺いました。 監修医師：片桐 喜彰（片桐眼科クリニック