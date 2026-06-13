北中米ワールドカップの開催国カナダは現地６月12日、グループＢの第１節でボスニア・ヘルツェゴビナとトロント・スタジアムで対戦。21分に先制点を献上するも、79分のサイル・ラリンの同点弾で追いつき、１−１の引き分けに持ち込んだ。試合後、『DAZN』のフラッシュインタビューで、カナダのジェシー・マーシュ監督は「前半の出来にはがっかりしている。我々はどこか及び腰だったように感じた。私が望んでいたほどアグレッシ