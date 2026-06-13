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― ダウは353ドル高と続伸、米・イラン戦闘終結への期待高まる、スペースX上場も追い風 ― ＮＹダウ 51202.26 ( +353.51 ) Ｓ＆Ｐ500 7431.46 ( +37.16 ) ＮＡＳＤＡＱ 25888.84 ( +79.18 ) 米10年債利回り4.482 ( +0.021 ) ＮＹ(WTI)原油 84.88 ( -2.83 ) ＮＹ金 4238.8 ( +124.8 ) ＶＩＸ指数17.68 ( -1.76 ) シカゴ日経225先物 (円建て)67270 ( +11