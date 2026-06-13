2025年は映画『早乙女カナコの場合は』、『恋に至る病』、ドラマ『リラの花咲くけものみち』、『わが家は楽し』、『シナントロープ』、今年は映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』など話題作への出演が続く山田杏奈さん。最新主演作の『NEW GROUP』では、家族に問題を抱える、引っ込み思案な普通の高校生の主人公を演じている。【写真】生徒たちが積み重なった人間ピラミッド映画『NEW GROUP』で高校生の主人公を演じた山田杏