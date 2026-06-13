兄妹で仲良く(?)遊んでくれると親は助かる。【漫画】犬の飼育は子育てと似てる!!爆笑の24連発！ユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんがInstagramで発信している「犬との暮らしで子育てとちょっと似てるなぁと思うこと」が、多くの共感を集めている。会社員として働きながらコミックエッセイ「カエル母さん」(ぴあ)の著者としても活動するユウコトリトリさん。3人の子どもたちと2匹の柴犬に囲まれた日常から生まれた“あるある”に、