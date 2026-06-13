中国のSNS・小紅書（RED）に「日本に旅行に行きたいのに家族が同意してくれない」との投稿があり、反響を呼んでいる。投稿者の男性は「日本に遊びに行きたいけど家族が同意してくれない。どうすればいいか。大学卒業後3年以内ならビザが取りやすく、どうしても行ってみたくて来年1月に日本旅行を計画している。でも、家族はものすごく反対していて、『今は国際情勢が悪く、安全面にも不安がある』って。それに、（早く）安定した仕