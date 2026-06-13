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今年の下半期、人々を夢中にさせる「次なるトレンドグルメ」をひと足早く徹底調査！《出演》吉川ひより（超ときめき♡宣伝部／シューイチ★セブンリポーター）《次コレ来るグルメ》?最上級に進化！？最新ドバイチョコ系スイーツ◆ドバイチョコもち店名：OKUDANG住所：東京都新宿区百人町2-2-9営業時間：10:00〜22:00商品名：ドバイもちクッキー50g値段：500円店名:氷凪住所：東京都港区南青山3-18-19 FESTAE表参道ビル本館 5F