オリックスとの関西ダービー第2ラウンドは高橋が先発する。開幕9試合で無傷の7勝。依然防御率0点台をキープする左腕。阪神投手の開幕8連勝なら10年能見篤史の8連勝以来だが、すべて先発での勝利は2リーグ制以降初になる。高橋はオリックス戦初登板。通算9球団目で、これまで対戦の8球団のうち、ソフトバンクを除く7球団から勝利を挙げている。ただし各球団との初対戦の勝敗を見ると（すべて先発、…は勝敗なし）＜18年＞4月11