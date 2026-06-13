◇交流戦阪神1―2オリックス（2026年6月12日京セラドーム）敗戦が決まると、三塁ベンチに腰かけた大山悠輔は唇をかみしめ、しばらくスコアボードをにらんでいた。2度、2死満塁で打席が回った。ともに佐藤輝明が四球の後だった。3回表はルイス・ペルドモ得意のシュート（ツーシーム）を打ちにでて左飛だった。5回表は吉田輝星から四球を得て押し出しで1点をあげている。今季、満塁では5打数2安打（二塁打と本塁打）に犠