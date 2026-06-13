息子と最後に撮った写真を手に話すウェイン・ホルズワースさん＝2025年11月、オーストラリア・メルボルン（共同）オーストラリアで、交流サイト（SNS）を通じて性被害に遭ったことを苦に息子が17歳で自ら命を絶つという凄絶な体験をした父親が、自殺予防やSNS利用のリスクについて啓発活動をしている。同国では2025年、16歳未満のSNS利用を禁じる世界初の法律が施行されたが、父親にとって法制化はゴールではない。「一人でも自