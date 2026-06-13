6連勝で交流戦首位に浮上した西武は13日も巨人と対戦する。ここまで5カード全てに勝ち越しており、13日も巨人に勝てば球団初の同一シーズン交流戦全カード勝ち越しが決まる。全カード勝ち越し達成は18試合制になった15年以降では22年のヤクルトだけ。西武がマークすればパ球団初となる。2位のソフトバンクにも可能性はあるがヤクルト戦の連勝が必須条件となる。西武の先発は隅田。今季交流戦は2戦2勝でシーズン3勝となれば西